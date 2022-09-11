التربية توافق على قبول هذه الفئة في مدارس المتميزين - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، قبول الطلبة "المسرعين" في المرحلة الابتدائية في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022 – 2023.



وقالت الوزارة في باين ورد للسومرية نيوز، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي، وافق على قبول الطلبة المسرعين في المرحلة الابتدائية الحاصلين على معدل لا يقل عن (75%) في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية (الدور الثاني) في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022 – 2023، استثناء من الطاقة الاستيعابية ومن الخضوع الى اختبار الذكار والتحصيلي الخاص بالتقديم للقبول في تلك المدارس".