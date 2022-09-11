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التربية توافق على قبول هذه الفئة في مدارس المتميزين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، قبول الطلبة "المسرعين" في المرحلة الابتدائية في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022 – 2023.

وقالت الوزارة في باين ورد للسومرية نيوز، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي، وافق على قبول الطلبة المسرعين في المرحلة الابتدائية الحاصلين على معدل لا يقل عن (75%) في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية (الدور الثاني) في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022 – 2023، استثناء من الطاقة الاستيعابية ومن الخضوع الى اختبار الذكار والتحصيلي الخاص بالتقديم للقبول في تلك المدارس".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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