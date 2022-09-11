انت الان تتابع خبر صرف مكافآت خلافاً للقانون.. صدور أمر قبض بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "المحكمة أصدرت الأمر بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق؛ لارتكابه عدداً من المُخالفات، تمثلت بإصداره أمراً ديوانياً بإيفاد مجموعةٍ من مُوظَّفي الديوان إلى السعوديَّة عام ٢٠١٦ ضمن الحصة المُقرَّرة لهيئة الحج والعمرة، ومنحهم مُخصَّصات الإيفاد كاملةً، خلافاً لأحكام المادة (٣ \٢) من ضوابط الإيفاد والسفر".وأضافت إنَّ "رئيس الديوان، قام بصرف مكافأةٍ لبعض المُوظَّفين في الديوان، خلافاً لأحكام المادة(٥ \ أ) من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام ٢٠١٦، مُنوِّهةً بأنَّ أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في أوائل شهر نيسان الماضي عن إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمراً باستقدام رئيس الديوان الأسبق في القضيَّة ذاتها.