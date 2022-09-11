انت الان تتابع خبر توجيهات حكومية جديدة تخص الزيارة الاربعينية – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً أمنياً خدمياً خصص لمتابعة التحضيرات، والاستعدادات الجارية، والإجراءات المتبعة لإنجاح زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأكد الكاظمي، "التزام أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي، ورفع درجات الجهوزية؛ لتأمين مجريات الزيارة بانسيابية وأمان، ومن دون أن تشوبها أي نواقص، أو حوادث جانبية".

وشدد على، "الأجهزة الخدمية أن تضع في أولوياتها تقديم كل وسائل الانسيابية لمجريات الزيارة، ومعالجة العوائق حال ظهورها، والتأكيد على تقديم جميع الخدمات اللازمة، ومعالجة الحالات الطارئة".

ووجه الكاظمي، الأجهزة المعنية بـ"وضع أهمية المناسبة نصب أعينها، وأن تقدّم كل ما يليق بسمعة العراق وأهله الكرام الذين عرفوا بحسن الضيافة والترحاب في هذه المناسبات".



وحضر الاجتماع عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية، والقيادات الأمنية، والمسؤولين المعنيين باستقبال الزائرين المشاركين في إحياء هذه المناسبة، بحسب البيان.