انت الان تتابع خبر صالح يبحث مع السفير الاردني التعاون المشترك بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر العقلة".

وأضاف البيان، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المشترك في تحقيق المصالح المتبادلة وكذلك إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة".

