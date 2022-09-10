انت الان تتابع خبر ائتلاف المالكي يبين طبيعة جلسة البرلمان المقبلة ويحدد موعدها - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الائتلاف عادل مانع، لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ما يسمى بوزير الصدر هو شخصية وهمية يراد منه تسويق بعض القضايا".

وأضاف، أن "المشهد المعقد دفع الكتل للتفكير بالتوجه نحو انتخابات مبكرة"، لافتاً إلى أن "حل البرلمان لو عرض على الكتل السياسية كاستطلاع فلن يذهب أحد إلى اختياره".



وأوضح، أن "جلسة مجلس النواب المقبلة ستعقد نهاية الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، وستكون لكسر حاجز ما جرى من تعطيل للمؤسسة التشريعية، يعقبها جلسة أخرى لتمرير رئيس الجمهورية".