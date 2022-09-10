انت الان تتابع خبر دوي انفجارات تهز العاصمة كابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفقا لصحيفة "اطلاعات روز" الأفغانية، سمع سكان العاصمة الأفغانية أكثر من انفجارين في المنطقة الأمنية 13 - بالقرب من سوق بحر سراب وفي محطة حافلات بولي-خوشك.
وذكرت الصحيفة أنه نتيجة الانفجار الأول سقط ما لا يقل عن 10 ضحايا، تم نقلهم إلى المستشفى.
ووفقا للمعطيات الأولية، فقد تم تفجير عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرق.
وذكرت الصحيفة أنه نتيجة الانفجار الأول سقط ما لا يقل عن 10 ضحايا، تم نقلهم إلى المستشفى.
ووفقا للمعطيات الأولية، فقد تم تفجير عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرق.