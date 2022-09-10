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دوي انفجارات تهز العاصمة كابل

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بغداد - ياسين صفوان - وفقا لصحيفة "اطلاعات روز" الأفغانية، سمع سكان العاصمة الأفغانية أكثر من انفجارين في المنطقة الأمنية 13 - بالقرب من سوق بحر سراب وفي محطة حافلات بولي-خوشك.

وذكرت الصحيفة أنه نتيجة الانفجار الأول سقط ما لا يقل عن 10 ضحايا، تم نقلهم إلى المستشفى.


ووفقا للمعطيات الأولية، فقد تم تفجير عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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