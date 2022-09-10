انت الان تتابع خبر دوي انفجارات تهز العاصمة كابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقا لصحيفة "اطلاعات روز" الأفغانية، سمع سكان العاصمة الأفغانية أكثر من انفجارين في المنطقة الأمنية 13 - بالقرب من سوق بحر سراب وفي محطة حافلات بولي-خوشك.

وذكرت الصحيفة أنه نتيجة الانفجار الأول سقط ما لا يقل عن 10 ضحايا، تم نقلهم إلى المستشفى.



ووفقا للمعطيات الأولية، فقد تم تفجير عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرق.