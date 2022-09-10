انت الان تتابع خبر ممثل البابا فرنسيس يزور النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام العتبة العلوية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تشرف ممثل البابا فرنسيس (سرومي سبولج) رئيس جامعة بوزمان بيتر الكاثوليكية، الوزير المفوض لشؤون الأديان من قبل رئاسة الوزراء المجرية الهنغارية والوفد المرافق له بزيارة الإمام علي (عليه السلام) في ذكرى زيارة الأربعين".



وأضاف البيان، أنه "كان في استقباله عضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة سليم الجصاني".

