انت الان تتابع خبر مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عمل مختص تقوم به وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، في ضرب أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم، فقد زودت الوكالة بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، طيران القوة الجوية بمعلومات غاية الأهمية عن وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".



وأشارت إلى "شروع صقور الجو بتنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 أسفرت وبحسب المعلومات الأولية عن قتل ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية، فيما باشرت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتفتيش المكان المستهدف، وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه، كما دمرت القوة ٣ دراجات نارية وعدد من العبوات الناسفة وبراميل تحتوي مواد متفجرة، فضلا عن وكرين للإرهابيين".



وأكدت استمرار "العمل الأمني وبوتيرة عالية المستوى وفي مختلف قواطع المسؤولية، ما دام في العراق رجال تعشقهم المواقف البطولية".