انت الان تتابع خبر الاتحاد الدولي للسباحة يوجه بتطوير اللعبة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين مسلم وجه المعنيين في "فينا" والمجلس الأولمبي الآسيوي بدعم الاتحاد العراقي للسباحة من أجل تطوير لعبة السباحة في العراق، جاء ذلك اثناء لقاء رئيس الاتحاد العراقي خالد كبيان مع مسلم على هامش البطولة العربية للسباحة المقامة حاليا في مصر".واضاف أن "مسلم وجه بالإسراع في تجهيز مسبح الشعب الأولمبي بشاشة سكور بورد وكذلك بإرسال منحة مالية دفعة اولى لشراء تجهيزات ومستلزمات رياضية تخص لعبة السباحة في البلد".

وعبر كبيان عن "شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على هذا الدعم المتواصل للعراق".

