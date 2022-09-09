قبل حفل الكرة الذهبية.. فرانس فوتبول تكشف عن جائزة جديدة

الخليج 365 – رياضة

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن جائزة جديدة ستمنحها خلال حفل جوائزها السنوي، وستحمل الجائزة الجديدة اسم أسطورة المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ، الراحل غيرد مولر.



وتُعد الجائزة تكريمًا لمولر، أحد أبرز الأساطير في لعبة كرة القدم، والذي سجّل 654 هدفًا خلال 716 مباراة خاضها خلال مسيرته كلاعب.

ويُعد مولر اللاعب صاحب أكبر عدد أهداف سجلها رفقة ناديه ومنتخب بلاده في موسم واحد، وحسب مراقبين، فإن جائزة "فرانس فوتبول" أتت لتمثل تكريماً خاصا لمهاجم ألمانيا السابق؛ لا سيما أن الجائزة الجديدة ستُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل.

وتوفي مولر يوم 15 أغسطس/ آب من عام 2021، وذلك عن عمر يناهز 75 سنة، وخلال مسيرته كلاعب، نجح غيرد في الفوز بالدوري الألماني في 4 مناسبات، والبطولة الأوروبية "دوري أبطال أوروبا" 3 مرات، بالإضافة إلى تحقيقه لقب كأس العالم 1974 وبطولة أوروبا عام 1972 مع منتخب ألمانيا، وعلى المستوى الفردي فاز بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم عام 1970.

ومن المُقرر إقامة حفل الكرة الذهبية الذي سيتضمن جائزة مولر الجديدة، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.