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كيف علق رونالدو على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431828-637983191485996905.jpg

2022-09-09 | 13:13

كيف علق رونالدو على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟

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الخليج 365 – رياضة
عبر نجم المنتخب البرتغالي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، عن تعازيه برحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقال رونالدو في تدوينه عبر صفحته في الفيسبوك، تابعتها الخليج 365، "سبع سنوات من مسيرتي المهنية لعبت في الممتاز، مما جعل هذا الموسم الثامن لي في إنجلترا. على مدار هذه السنوات، شعرت بالحب الأبدي للمملكة المتحدة لملكتها، وكم كانت جلالتها مهمة وستظل للأبد للشعب البريطاني. أقدم احترامي لذكراها وأحزن على هذه الضياع التي لا بديل لها مع البلد التي تعلمت أن أسميها الوطن. أفكاري وصلواتي مع العائلة المالكة".

 

ويوم أمس، وافت المنية الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، بمقر إقامتها في بالمورال باسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما، بعد سبعين سنة في الحكم.

 

وبرحيل الملكة إليزابيث الثانية، تسدل بريطانيا الستار على واحدة من أكثر حكامها بقاء في السلطة، إذ بقيت على العرش أكثر من 70 عاما، منذ اعتلائها إياه في فبراير/شباط 1952 حتى وفاتها اليوم الخميس.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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