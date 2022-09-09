انت الان تتابع خبر بالجداول.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس الاحد المقبل سيكون صحواً، في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".



وأشار إلى، أنَّ "طقس يومي الاثنين والثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد فيما ستكون درجات مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".