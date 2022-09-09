بالتفصيل.. أبرز القادة العرب الذين عاصرتهم الملكة إليزابيث الثانية (صور)

وبرحيل الملكة إليزابيث الثانية، تسدل بريطانيا الستار على واحدة من أكثر حكامها بقاء في السلطة، إذ بقيت على العرش أكثر من 70 عاما، منذ اعتلائها إياه في فبراير/شباط 1952 حتى وفاتها اليوم الخميس.

وخلال فترة حكمها عاصرت الملكة إليزابيث الثانية العشرات من الملوك والرؤساء والقادة العرب.



وعاصرت الملكة إليزابيث خلال توليها الحكم في بريطانيا 3 رؤساء لدولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومرورا بالمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصولا إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الحالي لدولة الإمارات.وتعاقب على حكم العراق خلال تولي إليزابيث الثانية عرش بريطانيا كل من الملك فيصل الثاني والرؤساء عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين و4 رؤساء وزراء إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي و3 رؤساء للجمهورية هم جلال طالباني والحالي فؤاد معصوم وبرهم صالح.