انت الان تتابع خبر العامري يبحث مع السفير الفرنسي الوضع السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب رئيس تحالف الفتح في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أن "العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الخميس، السفير الفرنسي في العراق إيريك شوفالي".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا الوضع السياسي والخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".



ومن جانبه، اثنى السفير الفرنسي على "العامري في مساعيه لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة ، مؤكدا ان "بلاده على استعداد تام لأي وساطة من أجل الخروج من الأزمة السياسية".