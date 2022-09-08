انت الان تتابع خبر "لا أمر ديواني بتكليفه".. تفاصيل جديدة عن تسنم "الهلوب" لمنصب محافظ صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخبراء لـ الخليج 365، أنه "لم يصدر أي أمر ديواني بالتكليف من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمحافظ صلاح الدين الحالي إسماعيل الهلوب"، مبينين أن "الأمر الديواني يعطي الصلاحيات المالية والأدرية وبالتالي عدم وجود امر ديواني يعني ان كل ما يصدر من المحافظ يعتبر مخالفة قانونية صارخة".وسبق أن كشف النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي آمرلي، أول أمس الثلاثاء، عن توجه لجمع تواقيع نيابية لسحب يد المحافظ إسماعيل الهلوب، فيما بين تقديم طلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بشأن هذا الموضوع.

وقال آمرلي في حديث لـ الخليج 365، أن "المبالغ التي صرفها الهلوب منذ تسنمه المنصب قرابة الخمسة أشهر، لم يحدث فيها أي تغيير بالمحافظة ولم نلمس أي شيء منها"، مبينا أن قرارات المحافظ ضعيفة ونحن كنواب صلاح الدين غير راضين بهذا الوضع الجاري بالمحافظة من تهميش كبير لمناطق على حساب مناطق أخرى".



وأضاف، أن "المناطق الشمالية والجنوبية في صلاح الدين تعاني من التهميش في إدارة المشاريع وتنفيذها"، وفيما بين أن المحافظ يُجير هذه المشاريع إلى المناطق التابعة له ولكتلة سياسية معينة، طالب بعدم احتكار هذه المشاريع على مناطق دون أخرى وتوزيعها وفق الكثافة السكانية للمناطق كافة".

وأوضح آمرلي، أن "المحافظ غير قادر على إدارة الملف الأمني رغم كونه رئيساً للجنة الأمنية"، مردفا، "نحتاج أن يأتي محافظ يكيف نفسه في العمل بكافة مدن المحافظة دون تمييز".

وتابع، أن "الهلوب ضعيف جدا بتحريك ملفات الفساد في المحافظة لكننا وكلجنة رقابية سنقوم بدورنا ونحرك هذه الملفات".

