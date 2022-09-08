انت الان تتابع خبر غداً.. أربع محافظات عراقية تقترب من نصف درجة الغليان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى أن "درجات الحرارة ستكون في واسط والنجف الأشرف والقادسية والناصرية 48 درجة".وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: