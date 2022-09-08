انت الان تتابع خبر بالدي يهدد صفقة برشلونة الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لو كانت إدارة برشلونة تخمن هذا النجاح لبالدي لما انتهى الأمر بماركوس ألونسو في برشلونة، لكن كان هناك التزام بالتوقيع معه بعد وعده بإتمام الصفقة".

وأضافت الصحيفة: "ماركوس ألونسو كان لديه سلوك رائع مع إدارة برشلونة وقدم كل التسهيلات وعقده قصير، وسيتم إعادة تنظيم مركز الظهير الأيسر في الصيف المقبل، وسيتم اتخاذ القرار بالاعتماد على أدائه".

