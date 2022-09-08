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بالدي يهدد صفقة برشلونة الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لو كانت إدارة برشلونة تخمن هذا النجاح لبالدي لما انتهى الأمر بماركوس ألونسو في برشلونة، لكن كان هناك التزام بالتوقيع معه بعد وعده بإتمام الصفقة".

وأضافت الصحيفة: "ماركوس ألونسو كان لديه سلوك رائع مع إدارة برشلونة وقدم كل التسهيلات وعقده قصير، وسيتم إعادة تنظيم مركز الظهير الأيسر في الصيف المقبل، وسيتم اتخاذ القرار بالاعتماد على أدائه".


وانتقل ماركوس ألونسو إلى برشلونة قادما من ووقع لمدة عام واحد مع شرط جزائي قيمته 50 مليون يورو.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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