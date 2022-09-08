انت الان تتابع خبر النزاهة تستقدم محافظ الديوانية الأسبق إثر مخالفته بمشروع لإيواء النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى أنَّ "محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الأسبق؛ عن المُخالفات التي رافقت إنشاء مجمعٍ لإيواء النازحين يحتوي على (800) كرفانٍ بمبلغ (10,000,000,000) مليارات دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر بحقِّ المُحافظ الأسبق؛ بعدِّه رئيساً للجنة الفرعيَّـة لإيواء النازحين".وأضافت إنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (331) تنصُّ على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة، وفق البيان.

