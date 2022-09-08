انت الان تتابع خبر ما حقيقة خطوبة ابن الفنانة أحلام؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

وأكدت أن نجلها فاهد لا يزال صغيرا، ومن الاستحالة التفكير بالخطوبة في هذه السن.

بغداد - ياسين صفوان - وخرجت أحلام للرد على الشائعة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، معلقة على تهنئة إحدى النساء لها بسبب خطبة ابنها.

ولفتت أحلام إلى أن فاهد يبلغ من العمر 17 عاما، ولا يفكر إلا بدراسته والتخرج من الجامعة.

وقالت إنه يمكنه التفكير بالارتباط والزواج بعد إنهائه المرحلة الجامعية.



وكانت الفنانة أحلام قضت مؤخرا إجازتها الصيفية مع عائلتها في إسبانيا، إذ وثقت خلال رحلة عودتها إلى الإمارات، الطائرة الخاصة التي تستقلها مع عائلتها.