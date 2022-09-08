انت الان تتابع خبر داعيا الى حملة لمكافحتها.. الحكيم: نسبة الأمية في العراق وصلت إلى 13% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، إلى إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الأمية والإفادة من التجارب الناجحة في دول العالم.



وذكر الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "يجب إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الأمية والإفادة من التجارب الناجحة في المنطقة والعالم".

وأشار الى أن "الإحصائيات الأخيرة أظهرت وصول نسبة الأمية في العراق إلى 13% بحسب وزارة التخطيط، ما يستدعي القلق الكبير إزاء هذه النسبة"، مشدداً على ضرورة "مجابهة هذه الآفة الخطيرة، وإطلاق يد الاستثمار والقطاع الخاص لإنشاء البنى التحتية من الأبنية المدرسية وغيرها لاستيعاب هذه الأعداد لاسيما في المناطق الريفية".