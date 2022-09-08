انت الان تتابع خبر الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب لخطاب "باول" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اقتصاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة الـ06:09 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد في المئة أمس الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.

يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة، إن "الكثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول الليلة، وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر".

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

كما يتوقع المستثمرون إعلان المركزي الأوروبي رفعا كبيرا للفائدة لكبح جماح التضخم في قراره المرتقب عند الساعة الـ12:15 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيسة البنك كريستين لا جارد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4% إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 2037.47 دولار. واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.