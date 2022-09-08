انت الان تتابع خبر ميرفت أمين ترد على منتقدي ظهورها في عزاء علي عبد الخالق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دارت التعليقات هذه حول ظهورها من غير مكياج ووضوح علامات التقدم بالعمر عليها علمًا بأن عمر ميرفت أمين هو 75 عاماً.

وبالإضافة إلى ردود الفعل من رواد السوشيال ميديا والدفاع عنها، حرص عدد من النجوم وفي مقدمتهم دنيا سمير غانم التي علّقت "أمي الثانية بحبك..ربنا يخليكي ليا".



كما شارك عدد من الفنانين بتعليقات على الموضوع ومن بينهم طارق لطفي، دينا، ميرهان حسين، بوسي شلبي، وغيرهم على الرد.وعلى مايبدو، انزعجت ميرفت أمين من الحديث عن هذا الموضوع وقالت في مداخلة هاتفية مع رامي رضوان ببرنامجه مساء DMC: " بيتكلموا في العزاء وإن شكلها مهمومة هل أنا مطالبة أروح العزاء بالميكياج".كما علّقت على شائعة وفاتها التي انتشرت منذ أكثر من يوم معبرة عن انزعاجها من الشائعات التي تقلق المقربين منها.

وقالت في مداخلتها:" الناس على السوشيال ميديا مش بيقدروا إن فيه ناس ممكن تكون بعيدة عني ومش متواصلة معايا طول الوقت أو بنتي في مكان مش قادرة توصل لي الناس بتتخض أنا اتعودت على دا من فترة ولكن اللي حواليا بتضايق عشان بيتأثروا مش عارفة ليه الأذية للناس اللي حواليا".