انت الان تتابع خبر رسمياً.. ناد إماراتي يظفر بخدمات لاعب برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشارقة في بيان رسمي "نرحب بانضمام الدولي البوسني ميراليم بيانيتش إلى صفوف فريقنا، قادماً من نادي برشلونة في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد".

وخرج بيانيتش من حسابات المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز هذا الموسم، لا سيما في ظل وفرة الخيارات في خط الوسط.



وانضم النجم البوسني إلى النادي الكتالوني في صيف 2020، قادما من يوفنتوس الإيطالي ضمن صفقة تبادلية، انتقل على إثرها آرثر ميلو إلى الأخير.

ولم يستطع بيانيتش البزوغ مع البارسا، ليخرج معارا العام الماضي إلى بشكتاش التركي قبل العودة لملعب كامب نو بنهاية الموسم.

