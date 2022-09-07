انت الان تتابع خبر حديث روسي جديد يخص "زابوروجيا".. لا تستبعد توقفها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف باليتسكي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على الهواء "اليوم، هناك احتمال كبير لأن نضطر لإيقاف محطة الطاقة النووية، لأن عملها سيكون مستحيلا في هذه الظروف". مضيفا أنه على الأرجح، سوف ننتقل إلى العمل من مولدات الديزل.ولفت باليتسكي "لم نقم باتخاذ قرار نهائي، ولكن على الأرجح سيتعين علينا اتخاذ مثل هذا القرار".

بالإضافة لذلك، بسبب القصف المستمر، يتواصل خروج الناس من إنرغودار التي تعيش فيها عائلات العاملين في محطة زابوروجيا الكهروذرية.