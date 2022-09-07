انت الان تتابع خبر صالح يهنئ "ليز تراس" برئاسة بريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "بعث برقية تهنئة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بمناسبة توليها مهام منصبها".

وأعرب صالح عن "تهانيه وأمنياته لها بالنجاح في مهامها الجديدة، مشيراً إلى العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، وسعي العراق إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين، وكذلك العمل المشترك من أجل إرساء السلم والاستقرار في المنطقة".