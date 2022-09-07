انت الان تتابع خبر برلمانية تكشف تفاصيل تعاون نائب مع وزير النقل للاستيلاء على عقد صيانة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هذا النائب ادعى بأن لديه علاقة مع احد رؤساء الكتل النيابية وأحد النواب الذي قام بالكشف عن ملفات فساد كبرى تخص عمل الوزارة رغم الضغوط التي مورست عليه من اجل غلقها، وقام (النائب الفاسد) وبالتعاون مع وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال بالاستيلاء على عقد صيانة مركز الصيانة رقم (1) العائد الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من خلال احدى الشركات ودون وجه حق من اجل الانتفاع منه على حساب المال العام وفق ما هو منشور على موقع الخطوط الجوية العراقية الرسمي على فيس بوك بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٢٢، مقابل ان يتم غلق ملفات الفساد التي تخص الوزير بحسب ادعاء هذا النائب".



وأضافت، ان "مثل هكذا تصرفات وأفعال لا تمت للعمل النيابي بصلة وتعد حنثاً باليمين التي اقسمها النائب امام الجميع في الحفاظ على حقوق الشعب وصيانة المال العام من الهدر".

