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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ النجف ماجد الوائلي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نظراً لتوافد اعداد كبيرة من الزائرين الكرام بمناسبة الزيارة الاربعينية الى محافظة النجف ولغرض تخفيف الزخم المروري و التفرغ للخدمة الحسينية تم تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة اعتباراً من يوم الاحد الموافق (11 / 9 / 2022) ولغاية يوم الاحد الموافق (18 / 9 / 2022)".

وأضاف: "ويستثنى من ذلك الدوائر الامنية والخدمية والصحية، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق (19 / 9 / 2022)".

وشار البيان الى أن "المحافظ اعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية من ضمنها امتحانات يوم السبت (10 / 9 / 2022) الى ما بعد الزيارة وحسب جدول الامتحانات الذي سيصدر لاحقاً من مديرية التربية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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