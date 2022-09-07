انت الان تتابع خبر بسبب مخاوف الركود.. أسعار النفط تسجل تراجعاً كبيراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2 بالمئة، إلى 91.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.4 بالمئة، إلى 85.63 دولار للبرميل.



وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا.