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بعد انقطاع ثلاثة عقود.. المعتمرون يغادرون براً للديار المقدسة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن "قافلة المعتمرين تضم ٢٥ حافلة انطلقت، اليوم من محافظات كركوك ونينوى وبغداد والانبار وعلى متنها (1014) أشخاص، تم تفويجهم عبر منفذ عرعر الحدودي".

واشارت إلى أن "افتتاح المنفذ لتفويج المعتمرين برا بعد انقطاع دام ما يزيد عن ثلاثة عقود، جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ سامي المسعودي اثناء مباحثاته مع الجانب السعودي في مكة المكرمة".


واوضحت الهيئة أن "تفويج المعتمرين يكون من خلالها حصرا، حيث سيتم تسيير رحلات منتظمة لشركات العمرة والأفراد الراغبين بالذهاب الى بيت الله الحرام بسياراتهم الخاصة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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