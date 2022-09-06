انت الان تتابع خبر بالفيديو: طروحات الحلبوسي ليست مستحيلة لكنها لن تتحقق... لماذا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا يمكن ان تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق عليها.. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يطرح عشر نقاط لتضمينها في جدول اعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة واولى النقاط هي تحديد موعدٍ للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد اقصاه نهاية العام المقبل فيما طرح ايضا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية ومتفق عليها لتكون محل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية، وفي نقطة اخرى طالب الحلبوسي باعادة تفسير المادة السادسة والسبعين من الدستور واقرار الموازنة العامة الاتحادية وابقاء او تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مشددا على اهمية تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا واعادة انتشار القوات العسكرية والامنية بجميع صنوفها وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الامن في المدن كافة اما بخصوص العوائل النازحة طرح الحلبوسي ايضا العمل على العودة الفورية لجميع النازحين الابرياء فضلا عن تنظيم العلاقة ما بين المركز والاقليم باتفاق معلن لحين اقرار قانون النفط والغاز، طروحات الحلبوسي لعودة الحوار الوطني يراها مراقبون ليست مستحيلة لكنها لن تتحق في ظل مشهد سياسي متلكئ بالخلافات ومن دون حضور جميع الاطراف بما فيهم التيار الصدري فلا جدوى من هكذا حوارات كلاسيكية ان صح التعبير.1. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يطرح عشر نقاط لتضمينها في جدول اعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة

2. تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد اقصاه نهاية العام المقبل

3. انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها

4. اعادة تفسير المادة 76 من الدستور واقرار قانون الموازنة الاتحادية

5. ابقاء او تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية



6. اعادة انتشار القوات العسكرية والامنية وتكليف وزارة الداخلية حصرا بحفظ الامن في المدن

7. عودة العوائل النازحة وتنظيم العلاقة مابين المركز والاقليم

8. مراقبون: طروحات الحلبوسي صعبة لكنها ليست مستحيلة وعلى جميع الاطراف السياسية حضور طاولة الحوار