انت الان تتابع خبر توجه نيابي لسحب يد محافظ صلاح الدين: 'ضعيف' ولم يكافح الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال آمرلي في حديث لـ الخليج 365، أن "المبالغ التي صرفها محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب منذ تسنمه المنصب، لم يحدث فيها أي تغيير بالمحافظة ولم نلمس أي شيء منها"، مبينا أن قراراته ضعيفة ونحن كنواب صلاح الدين غير راضين بهذا الوضع الجاري بالمحافظة من تهميش كبير لمناطق على حساب مناطق أخرى".وأضاف، أن "المناطق الشمالية والجنوبية في صلاح الدين تعاني من التهميش في إدارة المشاريع وتنفيذها"، وفيما بين أن المحافظ يُجير هذه المشاريع إلى المناطق التابعة له ولكتلة سياسية معينة، طالب بعدم احتكار هذه المشاريع على مناطق دون أخرى وتوزيعها وفق الكثافة السكانية للمناطق كافة".

وأوضح آمرلي، أن "المحافظ غير قادر على إدارة الملف الأمني رغم كونه رئيساً للجنة الأمنية"، مردفا، "نحتاج أن يأتي محافظ يكيف نفسه في العمل بكافة مدن المحافظة دون تمييز".



وتابع، أن "الهلوب ضعيف جدا بتحريك ملفات الفساد في المحافظة لكننا وكلجنة رقابية سنقوم بدورنا ونحرك هذه الملفات".