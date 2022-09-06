انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 17 فلسطينياً بعملية 'إسرائيلية' في الضفة الغربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم: شهيد 29 عاما، و16 إصابة بالرصاص والشظايا أدخلت للمستشفيات".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في جنين لهدم منزل منفذ هجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص في السابع من أبريل الماضي في تل أبيب.
من جهتها، نعت لجان المقاومة في فلسطين القتيل محمد موسى سباعنة، وقالت في بيان لها إن: "هدم وتفجير منازل وبيوت أبطالنا ومقاومينا سياسة عنصرية فاشلة لن تكسر عزيمة شعبنا وستكون فتيلا لبراكين الغضب والثورة في وجه الغاصبين الصهاينة المجرمين".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في جنين لهدم منزل منفذ هجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص في السابع من أبريل الماضي في تل أبيب.
من جهتها، نعت لجان المقاومة في فلسطين القتيل محمد موسى سباعنة، وقالت في بيان لها إن: "هدم وتفجير منازل وبيوت أبطالنا ومقاومينا سياسة عنصرية فاشلة لن تكسر عزيمة شعبنا وستكون فتيلا لبراكين الغضب والثورة في وجه الغاصبين الصهاينة المجرمين".
مؤكدة على أن جنين: "ستبقى خزان الثورة والمقاومة الذي لا ينضب وستظل كابوسا يلاحق العدو الصهيوني وأيقونة للجهاد والمقاومة والصمود والعطاء الأسطوري".