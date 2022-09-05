الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

رافضاً الاستسلام.. ميونخ يواصل مساعي ضم نجم توتنهام

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رافضاً الاستسلام.. ميونخ يواصل مساعي ضم نجم توتنهام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزعمت العديد من التقارير بأن بايرن ميونخ حاول ضم كين خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

وينتهي عقد كين مع السبيرز في صيف 2024، ولم يوافق على عروض التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مسؤولي بايرن طلبوا من كين تأجيل التوقيع على عقد جديد مع توتنهام، لتسهيل نقله إلى "أليانز أرينا".


وكشفت الصحيفة البريطانية أن بايرن يخطط لحسم الصفقة في الصيف المقبل، قبل عام واحد من انتهاء عقد كين مع السبيرز.

وعلق حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على هذه الأنباء لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، قائلًا: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا