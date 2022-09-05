انت الان تتابع خبر عبر السومرية.. واشنطن تبدي موقفاً من اجراء الانتخابات العراقية المبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت مساعدةَ وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الاثنين، ان اشتباكات المنطقة الخضراء جعلت العراق على حافة الهاوية وربما تقود لحرب أهلية، فيما بينت ان الصراع السياسي الأخير بين النخب السياسية لا يحل الا على طاولة الحوار.



وقالت باربرا ليف لموفد السومرية، "نركز على 3 محاور اساسية في العراق وهي استقراره ودعمه وامنه واستقرار العراق يعني ان تجلس جميع اطياف العراق على طاولة الحوار".

وأضافت، "نتابع الاحداث العراقية بدقة وما جرى الاسبوع الماضي له تأثير كبير على الانسداد السياسي وجعل العراق على الهاوية وربما تقود لحرب أهلية"، مشيرة الى ان "الصراع السياسي الأخير بين النخب السياسية لا يحل الا على طاولة الحوار".

وتابعت، "الحوار الذي يجري حاليا ما هو الا المسار الصحيح للمضي قدما بحل الازمة ولا نتوقع حلحلة الامور بجلسة واثنين"، مبينة ان "هنالك ارادة سياسية عراقية حقة للخروج من الأزمة الحالية".

وأوضحت، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لديه اصوات وجمهور كبير، وان صوته مع القيادات الاخرى ضروري ويجب سماعه والاصغاء له، وبخلاف ذلك ستتم اقادة البلد الى الهاوية".

ولفتت مساعدةَ وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط الى اننا نتواصل باستمرار وبدقة مع القيادات العراقية السياسية لحل الازمة القائمة"، مردفة، "نرجو ان تكون الاحداث الاخيرة جرس انذار او هزة للقادة السياسيين عما سيجري لاحقاً".

وأكدت، اننا "ندعم الانتخابات المبكرة في حال اتفقت جميع القوى السياسية العراقية عليها دون اقصاء اي طرف".

وأكملت ان "امريكا تؤمن بدور العراق المحوري الاقليمي وبينها تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران"، موضحة ان "إيران دولة جارة مهمة للعراق ويجب ان تكون العلاقة بين الجانبين صلبة".

وأردفت باربرا ليف ان "انشطة إيران الاقليمية تعقد المشهد السياسي في الكثير من الدول"، لافتة الى ان "على إيران ان تحترم دول المنطقة وسيادتها من ضمنها دولة العراق".