انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب: 'لا عاش ولا كان اللي يهدّ حيلي' (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفي مداخلة لها مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة "نجوم إف أم"، قالت شيرين: "مش هيجي قبلي ولا بعدي، أنا بيني وبين نفسي مايكل جاكسون"، مضيفة: "لا عاش ولا كان اللي يهد حيلي".
وأوضحت شيرين عبد الوهاب ان خطوتها القادمة ستكون تأسيس شركة إنتاج خاصة بها، معلقة: "لن أكون ملكاً لأحد في اللي باقي من عمري".
وفي الوقت نفسه، أكدت شيرين أنها لا تمانع التعاون مع شركات الإنتاج التي أسهمت في مشوارها الفني للاستفادة من خبرتها.
وأوضحت شيرين عبد الوهاب ان خطوتها القادمة ستكون تأسيس شركة إنتاج خاصة بها، معلقة: "لن أكون ملكاً لأحد في اللي باقي من عمري".
وفي الوقت نفسه، أكدت شيرين أنها لا تمانع التعاون مع شركات الإنتاج التي أسهمت في مشوارها الفني للاستفادة من خبرتها.