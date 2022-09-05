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عالم روسي يتوقع ظهور متغير جديد لكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة
أعلن بافل فولتشكوف، مدير مختبر هندسة الجينوم في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أنه يمكن أن يظهر متغير جديد للفيروس التاجي المستجد في الصين، بعد تخفيف قيود "كوفيد-19".

ويقول في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، "برأيي من غير المرجح في الوقت الحاضر ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد ليحل محل متحور "أوميكرون". ومع ذلك، يعيش في الصين حوالي 1.5 مليار إنسان، معظمهم في الواقع لم يصابوا بمرض "كوفيد-19". أي أنهم يشكلون قاعدة ملائمة لتطور الفيروس التاجي المستجد".

 

ويضيف، "إذا إنتشر في هذا "المرجل" البشري متحور "أوميكرون" أو متغير "دلتا" فإنه حتما سوف تحدث فيهما طفرات. ولكن رغم ذلك لن يصبح "أوميكرون" مثلا شديد العدوى بسبب انتشاره السريع.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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