لأول مرة.. أنس جابر تتأهل لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

وستلتقي أنس، وصيفة بطلة ويمبلدون، مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش غير المصنفة من أجل مقعد بالمربع الذهبي.

وتأخرت أنس 5-2 في انطلاقة قوية لكوديرميتوفا (18 عاما) في آخر مباراة باليوم في استاد آرثر آش.



لكن أنس (28 عاما) بدأت تسيطر من الخط الخلفي وبعد التعادل 5-5 حسمت المجموعة في الشوط الفاصل.