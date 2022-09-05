انت الان تتابع خبر 'هاكر' يخترق تطبيق 'تاكسي' ويشل حركة الشوارع في روسيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت شركة "Yandex Taxi" وهي تطبيق روسي مشابه لأوبر، وقوع الحادثة. وقالت في بيان نشره موقع "فوربس" باللغة الروسية إنها تعرضت لهجوم سيبراني حاول من خلاله المهاجمين تعطيل الخدمة عندما تلقى مئات السائقين طلبات للتوجه لذات المنطقة.وقال مغردون إنه ونتيجة لهذا الاختراق فقد توجهت سيارات الأجرة لشارع "Kutuzovsky Prospekt " وهو طريق رئيسي يمتد من الشرق إلى الغرب ويؤدي إلى وسط العاصمة الروسية.ونادرا ما يكون هذا الطريق مزدحما لاحتوائه على عشر ممرات، ومع ذلك أمضى السائقون أكثر من 40 دقيقة وهم عالقون وسط الزحام.

وقالت الشركة إن قسم الأمن لديها "أوقف على الفور محاولات طلب سيارات الأجرة المزيفة"، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الزحام، وأشارت إلى أنها تمكنت من معالجة الثغرة الأمنية التي سمحت بحصول الاختراق.