انت الان تتابع خبر الأعرجي: داعش والمخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه البلد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي في كلمة له خلال مؤتمر (معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والأمن السبراني)، إن "معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والامن السبراني، يهدف الى الاستفادة من الخبرات العالمية لرفع قدرات القوات الامنية"، مبيناً، ان "العراق انتصر على داعش ولاتزال هناك بقية".واضاف ان "داعش والمخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه البلد"، مشير الى "تعاون العراق مع حلف الناتو والتصنيع العسكري للتجهيز العسكري".

وتابع ان "على هيئة التصنيع الحربي الاستفادة من خبرات الاصدقاء الذين وقفوا معنا في محاربة داعش".

وذكر ان "العراق بلد مهم في المنطقة"، مشيدا بـ"خطابات القيادات التي تدعو للتهدئة وتحفظ العراق".

