"حمامات التبييض" طريقة لعلاج الإكزيما والأمراض جلدية

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية أن المحلول المخفف لمنتج التنظيف اليومي المعروف بتبييض الملابس " الكلور" يعتبر جزءًا من خطة علاج فعالة لأمراض التهاب الجلد التأتبي (المعروف باسم الإكزيما ) وأمراض الجلد الأخرى ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وقال باحثون من كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج في شيكاغو النظر في مدى نجاح حمامات التبييض المخففة في تقليل الطفح الجلدي والتهيج لدى الأفراد المصابين بالأكزيما. ان دراسة حديثة شملت 31 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 17 عامًا ، يعانون من التهاب الجلد التأتبي المعتدل إلى الشديد وعلامات سريرية للعدوى البكتيرية ،وجد العلماء أن المرضى الذين يتلقون حمامات التبييض لديهم انخفاض في شدة الإكزيما بنسبة 5 مرات أكبر من أولئك الذين عولجوا بأدوية وهمية على مدى شهر إلى ثلاثة أشهر.

منذ ذلك الوقت ، نمت شعبية العلاج المنزلي كعلاج محتمل لتقليل الخدش وتقليل مخاطر العدوى وتحسين نوعية الحياة للأطفال وبعض البالغين أيضًا.

و بالنسبة للمرضى الذين يميلون إلى الإصابة بعدوى متكررة ، يمكن أن تكون حمامات التبييض مفيدة للغاية ، "كما تقول دون ماري ديفيس ، طبيبة الأمراض الجلدية ورئيس قسم الأمراض الجلدية السريرية

ويميل التهاب الجلد التأتبي إلى زيادة نمو بعض البكتيريا والفطريات والكائنات الدقيقة الأخرى على الجلد ، إذا تأثرالجلد (من خلال الخدش ، على سبيل المثال) ، يمكن للبكتيريا الوصول إلى الأنسجة الأساسية أو مجرى الدم وتسبب العدوى.

ويمكن أن تؤدي التهابات أنسجة الجلد الرخوة إلى دمامل (تسمى أحيانًا الدمل) أو التهاب النسيج الخلوي وتسبب تغير اللون والتورم والألم، وإذا دخلت البكتيريا إلى الدم ، يمكن أن تؤدي العدوى إلى الالتهاب الرئوي أو حتى تعفن الدم ، وهي استجابة ساحقة ومهددة للحياة قد تؤدي إلى تلف الأنسجة وفشل الأعضاء.

ويمكن أن يساعد الاستحمام بالمبيض المخفف في علاج الطفح الجلدي الناتج عن التهاب الجلد التأتبي والتهابات الجلد التي تسببها المكورات العنقودية . بالنسبة للبعض ، فإن النقع في المُبيض المخفف يقلل أيضًا من الحاجة إلى الستيرويدات الموضعية والمضادات الحيوية.