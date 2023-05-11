شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يمكنك فعله للتخفيف من أعراض الحموضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب الطعام الذي نأكله إلى معدتنا عبر المريء، وتفرز الغدد المعدية في معدتك حامضًا ضروريًا لهضم الطعام، وعندما تفرز الغدد المعدية حمضًا أكثر من اللازم لعملية الهضم، يمكن أن تشعر بإحساس حارق أسفل عظم الصدر، وتعرف هذه الحالة عادةً باسم الحموضة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتسمى أيضًا ارتداد الحمض، وهي حالة تتميز بالحموضة المعوية التي نشعر بها حول منطقة أسفل الصدر، إنها حالة شائعة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى أنبوب الطعام، وأكثر أعراض الارتجاع الحمضي شيوعًا هو الإحساس بالحرقان في الصدر أو الألم. بينما يعاني معظم الناس من الألم ، فإنهم لا يدركون أن خيارات نمط الحياة السيئة هي السبب الرئيسي وراء الحموضة.

أسباب الحموضة

الحموضة ناتجة عن زيادة إنتاج الحمض في المعدة عن طريق الغدد المعدية. تشمل العوامل التي تسبب الحموضة ما يلي:

1 - . عادات الأكل غير الصحية

تخطي الوجبات أو الأكل في أوقات غير منتظمة

الأكل قبل النوم مباشرة

الإفراط في الأكل

استهلاك الطعام الحار

تناول كميات كبيرة من ملح الطعام

النظام الغذائي منخفض الألياف الغذائية

2 - الإفراط في تناول بعض الأطعمة

المشروبات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والمشروبات الغازية

طعام حار للغاية

الأطعمة الغنية بالدهون مثل البيتزا والدونات والأطعمة المقلية

3 - . الآثار الجانبية لبعض الأدوية المؤقتة وكذلك الأدوية الموجودة.

4 - . اضطرابات المعدة

اضطرابات المعدة مثل مرض الجزر المعدي المريئي والأورام والقرحة الهضمية وغيرها.

تشمل أعراض الحموضة ما يلي:

شعور بالحرقان وألم في المعدة

شعور بالحرقان وألم في الحلق

صعوبة في البلع أو الشعور بأن الطعام عالق في حلقك

التجشؤ المتكرر أو الفواق بدون سبب واضح

شعور بالحرقان وألم في الصدر

ثقل ما بعد الوجبة

غثيان

إمساك

عسر الهضم

رائحة الفم الكريهة

الأرق

كيف تعالج الحموضة؟

لحسن الحظ ، فإن ارتجاع الحمض هو حالة يسهل السيطرة عليها. ومع ذلك ، فإنه يتطلب مجموعة من الأدوية وتغييرات في نمط الحياة. دعونا نناقش هذا بمزيد من التفصيل.

1 - الدواء

هناك العديد من الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية لعلاج الحموضة. وعلى الرغم من أن هذا قد ينجح على المدى القصير ، فإننا نوصي باستشارة الطبيب ووضع خطة عمل طويلة الأجل بناءً على الأسباب الكامنة وراء الظروف.

2 - النوم الوقت والموقف

من المهم الحفاظ على فجوة لا تقل عن 2-3 ساعات بين وقت الوجبة ووقت النوم. يسمح للطعام بالهضم بشكل صحيح ويمنع ارتجاع المريء.

3 - حاول إنقاص الوزن

يمكن أن تسبب السمنة حموضة شديدة. وبالتالي ، من المهم أن تتخذ الخطوات اللازمة اللازمة لمنع ذلك. ابدأ بممارسة الرياضة 4 مرات على الأقل في الأسبوع وحاول تجنب الأطعمة المقلية والدهنية وغير الصحية نسبيًا عن طريق استبدالها بكمية جيدة من الألياف والبروتين والدهون الصحية.

العلاجات المنزلية البسيطة لمشاكل الحموضة

1 - . حليب بارد

يوفر شرب الحليب البارد راحة كبيرة في الحموضة. الحليب غني بالكالسيوم ويمنع تراكم الأحماض في المعدة.

2 - . ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات ، والتي بدورها توازن إنتاج الحمض المفرط.

3 - بذور الكمون الأسود

امضغ بعض بذور الكمون مباشرة أو اغلي ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء واشربها. تمنع بذور الكمون الأسود الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة والغثيان والانتفاخ والإمساك وما إلى ذلك.

4 - الشمر أو الصنف

تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ للتخلص الفوري من الحموضة وحرقة المعدة. كما يحسن الشمر الهضم ويمنع الغازات والانتفاخ.

5 - . الماء الفاتر

اشرب الماء الفاتر على معدة فارغة في الصباح وعند النوم. يعزز الهضم. بعد ذلك ، يساعد هذا في تخفيف الحموضة وأعراضها.

6 - . الهيل

امضغ حبة هيل كل يوم للتخلص من الحموضة وعسر الهضم ومشاكل المعدة.

7 - عصير بطيخ

اشرب كوبًا من عصير البطيخ يوميًا للتخفيف الفوري من الحموضة وحرقة المعدة.

8 - . اللبن

اللبن الخاثر غني بحمض اللاكتيك الذي يهدئ المعدة ويطبيع الحموضة. اشرب كوبًا من اللبن الرائب مع قليل من الفلفل الأسود والكزبرة للتخفيف الفوري من الحموضة.

9 - الزنجبيل

يساعد مضغ قطعة من الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها. كما أنه يحسن الهضم.

10- . القرنفل

ضع قطعة من القرنفل في فمك وابتلع عصارتها. يساعد القرنفل على تخفيف الحموضة وتهيج المعدة وعسر الهضم والغثيان.

11 - الموز

يحيد الموز الحموضة ويهدئ المعدة. استهلك الحليب والموز معًا لمنع الحموضة.