شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية في الصيف.. اعرف فوائد عصير البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر البطيخ من أنواع الفاكهة التي ترمز لفصل الصيف، كما أن عصير البطيخ غنى بالعديد من العناصر الغذائية التي توفر فوائدا صحية هامة للجسم. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي، وجدت دراسة جديدة أن تناول عصير البطيخ الأحمر بشكل منتظم من شأنه أن يوفر العديد من الفوائد الصحية سواء للبالغين أو الأطفال. إذ يحتوي على مستويات عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ والليكوبين والكاروتينات الأخرى - وهي المركبات التي تعطي الفاكهة لونها.

وكشفت نتائج الدراسة، التي شارك فيها 18 رجلاً وامرأة، تأثير تناول عصير البطيخ الأحمر على معدل ضربات القلب وإنتاج أكسيد النيتريك في الجسم. كما تساعد مكملات عصير البطيخ في حماية وظيفة الأوعية الدموية عند ارتفاع مستويات السكر في الدم. بحسب ما نشره موقع (ستادي فايندس) الأمريكي.

ويقول جاك لوسو، الأستاذ في كلية التغذية وعلوم الغذاء بجامعة ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة: إن الدراسة تضيف أدلة جديدة تدعم أهمية تناول عصير البطيخ بانتظام لصحة القلب وعملية التمثيل الغذائي. وبفضل العناصر الغذائية التي يحتويها يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في حالة احتباس السوائل

كما أن عصير البطيخ يعد من أهم الأطعمة المدرة للبول بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم (129 ملغ من البوتاسيوم لكل 100 غرام) ومستوى الصوديوم المنخفض فيه. إذ يساعد البوتاسيوم على تصريف السموم من الجسم والقضاء على الماء الزائد. لهذا السبب يعتبر حليفا قويا لمن يعاني من السيلوليت أو احتباس السوائل.

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