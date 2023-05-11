شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر مرض الانسداد الرئوي المزمن على وظائف الرئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثلاثة من أكثر حالات مرض الانسداد الرئوي المزمن شيوعًا هي انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن والربو المزمن الذي لا يمكن علاجه تمامًا. يمكن أن تحدث هذه الحالات بشكل منفصل أو معًا، وتتمثل الأعراض الرئيسية لمرض الانسداد الرئوي المزمن في ضيق التنفس والسعال المزمن وإنتاج البلغم (المخاط أو البلغم). مدخنو السجائر والمدخنون السابقون هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وفقا لما نشره موقع betterhealth

ولا يوجد علاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن ، ولا تتجدد الممرات الهوائية التالفة. ومع ذلك ، هناك أشياء يمكنك القيام بها لإبطاء تقدم المرض ، وتحسين الأعراض ، والبقاء خارج المستشفى والعيش لفترة أطول.

أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن

ضيق التنفس بعد مجهود

في الحالات الشديدة ، ضيق التنفس مع الحد الأدنى من المجهود أو حتى أثناء الراحة

أزيز

يسعل

سعال البلغم (مخاط أو بلغم)

تعب

زرقة - مسحة زرقاء على الجلد ناتجة عن نقص الأكسجين

زيادة القابلية للإصابة بالتهابات الصدر

ويعاني الأشخاص المصابون بانتفاخ الرئة من تلف الحويصلات الهوائية والشعب الهوائية. الأكياس الهوائية الضعيفة والممزقة غير قادرة على نقل الأكسجين بكفاءة من الهواء إلى الدم. مع تقدم المرض وإتلاف المزيد من الأكياس الهوائية ، قد تشعر في النهاية بضيق في التنفس حتى أثناء الراحة.

وعادةً ما يتطور مرض الانسداد الرئوي المزمن ببطء شديد بحيث لا تدرك أن قدرتك على التنفس تضعف تدريجيًا. يمكن أن يكون الضرر الذي يلحق بالرئتين كبيرًا قبل أن تكون الأعراض شديدة بما يكفي لملاحظة ذلك.

تتضمن بعض أسباب وعوامل الخطر لمرض الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

تدخين السجائر - عامل الخطر الأكثر أهمية. حوالي 20 إلى 25 في المائة من المدخنين سيصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن. يظل المدخنون السابقون في خطر ويجب أن يكونوا على دراية بأعراض ضيق التنفس

التعرض طويل الأمد لمهيجات الرئة - مثل الأبخرة الكيميائية أو الغبار من الحبوب أو الخشب. يمكن أن يؤدي تلوث الهواء الشديد إلى تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى المدخنين

يشمل العلاج:

دواء موسع القصبات - لفتح الشعب الهوائية. من الأفضل إعطاء هذا الدواء عن طريق البخاخ

الكورتيكوستيرويدات - دواء لتقليل التهاب وتورم أنسجة الرئة. يتم إعطاء هذا عادة عن طريق البخاخ لتقليل مخاطر الآثار الجانبية

مقشع - دواء لتخفيف البلغم وتسهيل السعال

العلاج بالأكسجين - يوصف للعديد من الأشخاص المصابين بأمراض الرئة المزمنة والذين لديهم مستويات منخفضة من الأكسجين في الدم.