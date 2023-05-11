شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك واعرف أعراض الجفاف وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من الناس على دراية بالشعور بالتعب، فمن المحتمل أنك شعرت بالتعب وانخفاض الطاقة من وقت لآخر، يمكن أن يكون نتيجة الجفاف، وإليك العلاقة بين الجفاف والإرهاق وكيفية التأكد من أنك تحصل على الترطيب بشكل صحيح ، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

ما هو التعب ؟

نقص الطاقة

عدم وجود الحافز

الشعور بالتعب

التعب (غالبًا ما يرتبط بالنشاط البدني أو الملل أو الضيق العاطفي)

يمكن أن يكون التعب علامة على مرض أو شعور طبيعي وغير ضار نسبيًا، تشمل بعض الأمراض المرتبطة بالإرهاق فقر الدم الناجم عن نقص الحديد والاكتئاب واضطرابات الغدة الدرقية واضطرابات النوم.

ما هو الجفاف؟

الجفاف حالة ناتجة عن فقدان الكثير من السوائل من الجسم، يحدث عندما تفقد سوائل أكثر مما تتناوله ، ولا يحتوي جسمك على سوائل كافية ليعمل بشكل صحيح، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

العطش

فم جاف

شفاه جافة

جلد جاف

تبول أقل

عرق أقل

بول داكن اللون

دوخة

ما الرابط بين الجفاف والإرهاق؟ التعب هو عرض من أعراض الجفاف

التعب هو أحد آثار الجفاف. قد تشعر بخمول إضافي عقليًا وجسديًا إذا كنت لا تتناول سوائل كافية ، من بين النساء البالغات الأكبر سنًا ، كان لدى النساء اللواتي كن أكثر ترطيبًا اهتمامًا وسرعة معالجة أفضل مقارنةً بأولئك اللائي كن أقل ترطيبًا (أو زائدي الماء) ، وفقًا لبحث في المجلة الأوروبية للتغذية ، يمكن أن تسبب أشياء كثيرة التعب ، و يمكن أن يكون هناك العديد من الأعراض الأخرى للجفاف إلى جانب التعب.

يمكن أن يقلل الجفاف من القدرة على التحمل وقوة العضلات

قيمت العديد من الدراسات تأثير الجفاف على الأداء الرياضي ، بما في ذلك على مقاييس التحمل والتعب. على سبيل المثال ، أكدت دراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Physiology أن الرياضيين الذين يعانون من الجفاف أفادوا بأنهم يشعرون بمزيد من التعب ويقللون من قوة العضلات.

كيفية ضمان الترطيب المناسب لمنع التعب

استهلك الفواكه والخضراوات، فهى تحتوي على نسبة عالية من السوائل.

أضف الفاكهة إلى الماء الخاص بك ، مما يعزز النكهة التي تساعدك على استهلاك المزيد.

جرب الماء الفوار لإضافة التنوع.

تناول كوبًا من الحليب قليل الدسم أو عصير فواكه 100٪.

تناول الشاي أو القهوة باعتدال .