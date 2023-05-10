شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك ..تناول الكثير من بذور الشيا يسبب مشكلات بالجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى بذور الشيا على الألياف القابلة للذوبان والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، والكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات A و B1 و B2 و B3 والمعادن ومضادات الأكسدة، ، تعد بذور الشيا مصدرًا نباتيًا للعديد من المغذيات الدقيقة الرئيسية ، مثل الحديد والزنك والكالسيوم، تساعد هذه البذور في تحسين وظائف الجسم عن طريق تحسين المناعة وتدفق الدم وتنظيم درجة حرارة الجسم وتكوين العظام، وإليك الآثار الجانبية المحتملة لتناول الكثير من بذور الشيا ، ومقدار الذي يمكنك تناوله يوميًا ، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

الآثار الجانبية لتناول الكثير من بذور الشيامشاكل في الجهاز الهضمي

تحتوي حوالي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف، وعلى الرغم من أن الألياف عنصر غذائي أساسي لصحة الأمعاء ، إلا أن أحد الآثار الجانبية للألياف هو الغازات والانتفاخ ، قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة تناول الكثير من بذور الشيا ،قد تتفاقم هذه الأعراض إذا لم تشرب كمية كافية من الماء.

يمكن أن تسبب بذور الشيا الاختناق

عند تناول بذور الشيا الكاملة ، امضغها وابتلعها بعناية، يمكن لبذور الشيا أن تمتص ما يصل إلى 12 ضعف كتلتها في الماء ، مما يتسبب في تجمدها وتحويلها إلى مادة تشبه الهلام، يمكن أن تشكل بذور الشيا خطر الاختناق لأنها تمتص الماء وتكثف ، مما قد يكون غير مريح للبعض عند البلع، الخطر الأكبر هو إذا كنت تعاني من ظروف صحية أساسية تجعل من الصعب ابتلاعها

يمكن أن تتفاعل بذور الشيا مع الأدوية

إذا كنت تتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم ، فقد تؤدي بذور الشيا إلى خفض ضغط الدم بشكل أكبر ، وفقًا لـ MSKCC . إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتتحكم في حالتك بالأدوية ، فتحدث إلى طبيبك قبل إضافة الشيا إلى نظامك الغذائي، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون للشيا أيضًا تأثير على مستويات السكر في الدم ، فضلاً عن التأثير على النزيف وتجلط الدم، إذا كنت تعاني من مرض السكري أو اضطرابات تخثر الدم ، فيجب عليك أيضًا التحدث إلى طبيبك.

ما مقدار بذور الشيا التي يمكنك تناولها يوميًا؟

تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف ، ويمكنك استخدامها لتكملة الألياف في نظامك الغذائي من أجل تحقيق أهدافك وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، يجب أن يحصل الرجال والنساء على حوالي 38 و 25 جرامًا من الألياف يوميًا ، على التوالي ، فإن معظم الناس يستهلكون 14 جرامًا فقط من الألياف يوميًا في المتوسط، قد يؤدي تجاوز هذه المستويات إلى حدوث بعض الآثار الجانبية المذكورة أعلاه ، والأكثر شيوعًا عدم الراحة في الجهاز الهضمي.