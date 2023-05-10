المشروب السحري لمسح البطن

بيروت - نادين محمد - دهون البطن، أو ما يعرف بالعامية بالكرش مشكلة مؤرقة للرجال والنساء على حدٍّ سواء، خاصة وأنها باتت في الآونة الأخيرة أكثر انتشاراً نظراً للحجر المنزلي والتغييرات التي طرأت على أثره في أسلوب الحياة.

كما بات معروفاً للكثير، التخلص من دهون البطن ليس بالأمر الهيّن، يحتاج الأمر إلى نظام غذائي صحي ومتوازن، إلى ممارسة الرياضة وإلى تغيير في بعض العادات الخاطئة التي تساعد في تراكم الدهون في منطقة البطن.

بعد التقيد بهذه القواعد الأساسية، يمكن الاستعانة ببعض الخطوات الداعمة كتناول أنواع من المشروبات التي من شأنها أن تساعد في التمتع بقوام متناسق لا شوائب فيه.... اخترنا منها ما يتردد بأنها فعالة أو توصف بأنها سحرية.

مشروبات سحرية لبطن مسطح

مشروب الطماطم والنعناع لمسح البطن

يمتاز عصير الطماطم بغناه بفيتامين C الذي يسرع من عملية الأيض في الجسم، وبالتالي حرق الدهون، إضافة إلى إنزيم يعرف بالليكوبين Lycopene الذ يعمل على تفتيت الخلايا الدهنية المتراكمة في منطقة البطن.

بدوره النعناع يساعد على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، إذ يمتلك القدرة على حرق 2800 سعرة حرارية في الأسبوع الواحد، وهذا يعود إلى احتوائه على نسب وفيرة من فيتامين A و C .

المكونات

• ½ كوب من عصير الطماطم.

• حفنة من أوراق النعناع الطازجة.

الطريقة

• يخفق عصير الطماطم مع النعناع في الخلاط الكهربائي.

• يتم تناول الخليط، إما كعصير بارد أو كحساء مطهو على النار.

• ينصح بتناوله قبل وجبة الفطور يومياً ولمدة 3 أشهر.

مشروب الزنجبيل والألوفيرا لمسح البطن

​



الزنجبيل من المكونات الطبيعية الفعالة في حرق الدهون، وفق أدلة علمية مؤكدة على أن يرفق بنظام غذائي وببعض التمارين الرياضية، إذ أثبتت الدراسات أن الزنجبيل، وبالرغم من غناه بمضادات الالتهابات والأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة في الجسم، ليس له تأثير مباشر على خسارة الوزن الزائد، لكنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والآثار الجانبية الأخرى لزيادة الوزن. هذا وبينت معظم الدراسات أن الزنجبيل يحفز بعض الأنشطة الحيوية في الجسم، لاحتوائه على مركبات تعرف بالجينجرول Gingerol والشوجول Shogol .

أما الألوفيرا غنية بنحو 75 مادة غذائية، 20 نوعاً من الأملاح المعدنية وحوالي 200 مركب، من بينها فيتامين B الذي يلعب دوراً مهماً في عملية التمثيل الغذائي وكبح الشهية، كما أنه غني بالألياف والبروتين، وهي عناصر مهمة تعزز من عملية خسارة الوزن وفقدان الدهون، خاصة منها دهون البطن....

المكونات

• عصير ليمونة واحدة.

• حبة من الخيار.

• ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

• ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

• حفنة من أوراق الكزبرة أو البقدونس.

• ½ كوب من الماء.

الطريقة

• يضرب الخيار مع الكزبرة أو البقدونس في الخلاط الكهربائي.

• يضاف الزنجبيل المبروش، عصير الليمون الطازج والماء.

• يمكن إضافة ملعقة من العسل فقط وليس السكر لتحلية المشروب.

مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر

​



إلى فوائد الزنجبيل التي تم ذكرها سابقاً، أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يحتوي على مادتين فعالتين تعملان على زبادة معدل الأيض، ما يساعد على حرق الدهون، وهما مادتا الكافيين Caffeine والكاتيكين Catechins، كما يساعد على حرق ما يتراوح من 75 إلى 100 سعرة حرارية إضافية يومياً.

المكونات

• ملاعق كبيرة من الزنجبيل المبروش.

• كوب من الماء.

• كيس من الشاي الأخضر.

الطريقة

• يوضع الماء على نار متوسطة، ثم يضاف الزنجبيل.

• يترك المزيج على النار حتى يغلي لمدة 5 دقائق.

• يضاف كيس الشاي الأخضر ويترك حتى ينتقع لمدة 3 دقائق.

• يرفع المزيج عن النار، يصفى، ثم يشرب دافئاً قبل النوم.

• يمكن تحلية المشروب بإضافة ملعقة من العسل.

ملاحظة الصور من موقع freepik

اقرئي أيضاً: