بيروت - نادين محمد - أسباب التنميل في الجسم عديدة فيعد التنميل أو الخدر هو فقدان الإحساس أو الشعور في جزء من الجسم. وغالبًا ما يُستخدم أيضًا لوصف تغيرات أخرى في الإحساس، مثل الشعور بالحرقان أو الوخز الذي يشبه وخز الإبر.

ومن الممكن أن يصيب الخَدَر عصبًا واحدًا فقط في أحد جانبي الجسم، أو ربما يحدث على نحو متماثل على كلا الجانبين.

غالبًا ما يحدث خلط بين الضعف، الذي يحدث عادةً بسبب حالات أخرى، والخدر إلا أنه في الكثير من الأحيان يحدث الخَدَر بسبب تلف الأعصاب أو تهيجها أو انضغاطها، مثلما يحدث في حالات انزلاق القرص في الظهر أو متلازمة النفق الرسغي في اليد.

كما يمكن أن تتسبب بعض الأمراض مثل داء السكري أو بعض المواد السامة مثل أدوية العلاج الكيميائي، في إتلاف الألياف العصبية الأطول والأكثر حساسية (مثل تلك التي تصل إلى قدميك) لتسبب الخدر.

أسباب التنميل في الجسم

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غالبًا ما يؤثر الخدر على الأعصاب خارج الدماغ والحبل النخاعي، وعادةً ما يتسبب ذلك في نقص الإحساس في الذراعين والساقين واليدين والقدمين.

ونادرًا ما يكون الخدر وحده، أو الخدر المرتبط بالألم أو غيره من الأحاسيس المزعجة، ناتجًا عن اضطرابات تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية أو الأورام.

سيحتاج الطبيب إلى الاطّلاع على معلومات مفصَّلة عن أعراضك ليحدد سبب هذا الخدر. سيلجأ إلى عدد من التحاليل المختلفة للتأكد من السبب قبل البدء بالعلاج المناسب.

الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي والتنميل

وتتضمن الأسباب المحتملة للشعور بالخدر في إحدى اليدين أو كلتيهما:

الحالات الصحية المتعلِّقة بالدماغ والجهاز العصبي

وَرَم العَصَب السمعي

تمدد الأوعية الدموية الدماغي (نتوء في أحد شرايين الدماغ)

التشوه الشرياني الوريدي الدماغي (التشوه الشرياني الوريدي) — تَشَكُل غير طبيعي من أوعية الدم الدماغية.

ورم الدماغ

ما رأيك في معرفة المزيد عن أسباب تنميل الأصابع

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متلازمة غيلان باريه

القرص المنفتق

متلازمات الأباعد الورمية للجهاز العصبي

إصابات عصبية محيطية

الاعتلال العصبي المحيطي

إصابة الحبل الشوكي

ورم الحبل الشوكي.

السكتة الدماغية

النوبة الإقفارية العابرة (TIA)

التهاب النخاع المستعرض

إصابة جسدية أو إصابات ناتجة عن فراط التدريب

إصابة الضفيرة العضدية

متلازمة النفق الرسغي.

التثليج

الأمراض المزمنة

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الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي أو للعقاقير المضادة لفيروس العوز المناعي البشري.

الأسباب الأخرى:

التعرض إلى المعادن الثقيلة

تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري

التهاب وعائي

قصور فيتامين B-12

أسباب التنميل في الجسم وخلل الجهاز العصبي

يشير التنميل إلى الفقد الكلي أو الجزئي للإحساس. يمكن أن يكون أحد أعراض خلل في الجهاز العصبي.

يمكن أن يحدث التنميل والوخز المؤقت بعد قضاء الكثير من الوقت في الجلوس القرفصاء أو إراحة رأسك على ذراع ملتوية.

يمكن أن يحدث التنميل أو الضعف في العديد من مناطق الجسم. لقد واجه معظمنا نوعًا من التنميل أو الضعف من النوم بطريقة خاطئة إلى الجلوس لفترة طويلة.

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في حين أن الحالة قد تكون قصيرة الأجل ، فقد تكون هناك مشكلات صحية تؤدي إلى تفاقم المشكلة. في بعض الحالات ، يمكن أن يشير التنميل إلى حالة طبية طارئة ، مثل السكتة الدماغية.

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المصدر: مايوكلينك