شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى أعراض نقص المغنيسيوم عند الأطفال والجرعة المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغنيسيوم هو أحد المعادن التي يحتاجها الأطفال لينموا بصحة جيدة، ترتبط العديد من الحالات أو الأعراض بنقص المغنيسيوم. إذا كان طفلك الصغير يشعر بالضعف أو القلق أو مفرط النشاط ، فقد يساعدك تناول مكمل غذائي من الماغنسيوم، وإليك كل ما تريدين معرفته عن أعراض النقص وفوائده لطفلك ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي فوائد المغنيسيوم للأطفال؟

تتطلب أجسامنا المغنيسيوم لمئات من الأنشطة البيولوجية ، لذلك فإن النقص يمكن أن يكون له تأثير كبير. إنه مهم بشكل خاص للرضع والأطفال الصغار والمراهقين لأنهم يعتمدون على هذه العمليات في النمو والعمل بشكل طبيعي.

1. يعزز النوم المريح

2. يقوي العظام والأسنان

3. يدعم الوظائف العصبية

4. يحسن المزاج والقلق

5. يساعد على نمو العضلات

6. يزيد من مستويات الطاقة

7. يعزز الأداء البدني

8. يكافح الالتهاب

جرعة المغنيسيوم الموصى بها للأطفال

كمية المغنيسيوم المطلوبة تعتمد على عمر الطفل. تنصح المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية بجرعة المغنيسيوم التالية للأطفال:

كمية الماغنسيوم الموصى بها:

من الولادة حتى 6 أشهر 30 مجم

الرضع من 7 إلى 12 شهرًا 75 مجم

الأطفال 1 - 3 سنوات 80 مجم

الأطفال 4-8 سنوات 130 مجم

الأطفال من سن 9 إلى 13 سنة 240 مجم

العلامات الرئيسية لنقص المغنيسيوم عند الأطفال

يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في العمليات الفسيولوجية المختلفة. وبالتالي ، يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى أعراض إشكالية وحالات أخرى ذات صلة لدى الأطفال.

بعض علامات نقص الماغنسيوم عند الأطفال:

طحن الأسنان

تعب

ضعف العضلات

التهيج

عدم انتظام ضربات القلب

نوبة مصحوبة بالحمى

تأخر النمو والتطور

أشكال مكملات الماغنسيوم للأطفال

تتوفر مكملات المغنيسيوم للأطفال على شكل أقراص ومساحيق وعلكة (أكثر شيوعًا عند الأطفال نظرًا لمذاقها وقوامها الذي يمكن مضغه) يعتمد مقدار المغنيسيوم للأطفال على مطالبهم وأهدافهم الصحية. اعتمادًا على الظروف ، قد يُفضل نموذج واحد.

مصادر الغذاء الطبيعية من الماغنسيوم للأطفال

بشكل عام ، يوصى للأطفال بالحصول على المغنيسيوم من المصادر الغذائية كلما أمكن ذلك، يمكن العثور على المغنيسيوم في مجموعة متنوعة من المصادر الطبيعية والأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بما في ذلك:

كل الحبوب

المكسرات والبذور والبقوليات

خضراوات ورقية

افوكادو

موز

الشوكولاته الداكنة