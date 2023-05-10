شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لعصير التفاح أبرزها حماية الدماغ وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عصير التفاح أحد أكثر المشروبات صحة، حيث يحتوى على مجموعة متنوعة من الفوائد، حيث يساعد على الترطيب، وله خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، كما لأنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى القلب والأوعية الدموية، وفى هذا التقرير نستعرض فوائد عصير التفاح وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

فوائد عصير التفاح1. يقوى جهاز المناعة

يعد فيتامين سي أحد أكثر الفيتامينات انتشارًا، وهو موجود بكثرة في عصير التفاح، ومن المعروف أن فيتامين سى يخدم العديد من الفوائد، كما أنه يقوى جهاز المناعة فى الجسم.

2. يعزز مستوى الترطيب الخاص بك

يتكون العصير من كمية كبيرة من الماء، ما يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يحتاجون إلى الماء ويجدون طعم الماء العادى مملًا بعض الشيء، ويوصى العديد من أطباء الأطفال بمزيج من نصف عصير ونصف ماء للأطفال المرضى الذين تزيد أعمارهم عن عام ويعانون من الجفاف الخفيف.

3. مفتاح للحفاظ على صحة قلبك

تعتبر مركبات بوليفينول وفلافونويدات مفيدة لصحة القلب، وهى موجودة بتركيز كبير فى التفاح، وتشير دراسة إلى كيفية قيام البوليفينول بمنع أكسدة كوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL) وتراكمه فى الشرايين.

يمكن أن يساعدك دمج كوب أو اثنين من عصير التفاح فى نظامك الغذائى على تقليل مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجى، حيث من المعروف أن استهلاكه له تأثيرات مضادة للأكسدة.

4. يساعد فى إنقاص الوزن

على الرغم من أنها ليست الجرعة السحرية بالضبط التى ستساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، إلا أن عصير التفاح يمكن أن يساعدك على قمع شهيتك المفرطة.

5. يساعد فى التخفيف من أعراض الربو

عصير التفاح غنى بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحساسية قد تساعد فى تقليل شدة نوبات الربو وتهدئة أعراضه أيضًا، فإن مادة البوليفينول الموجودة في هذا العصير تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الرئة وتعزز أيضًا صحة الرئة.

6. مفيد ضد التهاب المسالك البولية

نظرًا لأن التفاح حمضي قليلاً، فإنه يعد مكونًا جيدًا لدرء التهابات المسالك البولية (UTIs)، وقد يمنع شرب عصير التفاح بانتظام البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية ويؤدى أيضًا إلى الإصابة بالعدوى.

7. قد يساعد فى حماية دماغك

تشير الأدلة إلى أن مضادات الأكسدة البوليفينولية الموجودة في عصير التفاح قد تدعم وظائف الدماغ مع تقدمك في العمر، وبصرف النظر عن وجود خصائص مضادة للسرطان، فإن المكونات الموجودة في التفاح قد تساعد أيضًا في علاج الأمراض التنكسية العصبية مثل باركنسون وألزهايمر.