شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لظهور نتوءات على اللسان.. منها الهربس ونقص التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر النتوءات على اللسان أمرًا شائعًا، حيث يعانى منها نحو 60% من الأشخاص فى مرحلة ما من حياتهم، ويمكن أن تتراوح هذه النتوءات من نتوءات بيضاء صغيرة غير ضارة إلى تقرحات مؤلمة تتطلب عناية طبية، ويمكن أن تشير النتوءات الموجودة فى الجزء الخلفى من اللسان إلى حالة صحية أكثر خطورة، وتساعد فحوصات الأسنان المنتظمة فى الكشف عن أى تشوهات كامنة وضمان العلاج الفورى، وفقا لما نشره موقع healthnews.

أسباب ظهور نتوءات فى مؤخرة اللسانالحليمات المتضخمة

الحليمات هى نتوءات صغيرة على اللسان تحتوى على براعم التذوق، يمكن أن تتضخم وتنتفخ خاصةً إذا كنت تدخن، أو تستهلك أطعمة حارة، أو تعانى من نقص فى السوائل، وتمثل هذه الحالات ما يقرب من 50% من الإصابات، وهو سبب عابر ومتكرر جدًا.

قروح كانكر

تُعرف أيضًا باسم القرحة القلاعية، ويمكن أن تكون هذه النتوءات الصغيرة مؤلمة وتظهر على الجزء الخلفى من لسانك أو داخل فمك، غالبًا ما تحدث بسبب الإجهاد أو التغيرات الهرمونية أو الحساسية الغذائية وهى سبب رئيسى آخر لآفات اللسان.

القلاع الفموى

"القلاع الفموى" عدوى فطرية يمكن أن تسبب نتوءات بيضاء على اللسان وداخل الفم، قد تكون عرضة للإصابة بمرض القلاع إذا كان لديك جهاز مناعى ضعيف أو كنت تتناول المضادات الحيوية لفترة طويلة.

ردود الفعل التحسسية

إذا كنت تعانى من حساسية تجاه بعض الأطعمة أو الأدوية، فقد يتسبب ذلك فى ظهور نتوءات على لسانك وداخل فمك، هذا أكثر شيوعًا مما تعتقد.

بثور الحمى

تحدث قروح البرد أو بثور الحمى بسبب فيروس الهربس البسيط (HSV)، ويمكن أن تظهر على شكل بثور صغيرة ومؤلمة ومليئة بالسوائل على اللسان ومناطق أخرى من الفم، وإذا كنت تعانى من أعراض الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية، إلى جانب نتوءات اللسان فهناك احتمال أن تكون عدوى فيروس الهربس البسيط.

نقص التغذية

يمكن أن تكون أنواع معينة من نتوءات اللسان علامة على نقص التغذية، على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 أو الحديد أو حمض الفوليك في حدوث حالة تسمى التهاب اللسان، والتى يمكن أن تظهر على شكل نتوءات أو بقع حمراء، ويمكن أن يتسبب نقص فيتامين سى فى الإصابة بالإسقربوط، والتى يمكن أن تظهر على شكل نزيف وتورم اللثة، وكذلك نتوءات اللسان.

إصابات فيروسية

يمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى الفيروسية مثل فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) نتوءات على لسانك.

سرطان الفم

على الرغم من ندرتها، يمكن أن تكون النتوءات فى الجزء الخلفى من اللسان علامة على الإصابة بسرطان الفم، لكن معظم النتوءات على الجزء الخلفى من لسانك ليست مدعاة للقلق الشديد، ولكن إذا كنت تعانى من أعراض مستمرة، فمن الأفضل استشارة طبيب الأسنان.

كيفية التخلص من نتوءات اللسان

غالبًا ما تختفى نتوءات اللسان من تلقاء نفسها، وإليك بعض النصائح حول ما يمكنك فعله للتعامل مع نتوءات اللسان فى المنزل..

- التغذية السليمة

- تجنب التدخين

- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل

- شرب السوائل بكثرة

- الحفاظ على عادة الطعام الغنى بالمغذيات

- الحد من التوتر

- تتبع التغيرات الهرمونية

- اشطف فمك بالماء الدافئ والملح لتقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء